(Görüntülü Haber) Çanakkale'de şehit tıbbiyeliler anıldı  

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, () Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen tıbbiyeli öğrenciler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Sağlık-Sen tarafından düzenlenen 'Tıbbiyeden Şehadete' programı ile anıldı. Gurup, tıbbiyeli öğrencilerin şehit düştüğü saatlerde, Kanlısırt'tan 57'nci Alay Şehitliği'ne kadar anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Çanakkale Savaşı'nda, 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece taarruza geçen Türk askerleri arasında bulunan şehit tıbbiyeli öğrenciler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat İlçesi'nde anıldı. Sağlık-Sen tarafından bu yıl 7'nci kez düzenlenen 'Tıbbiyeden Şehadete' programı, Eceabat Belediye Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen, Çanakkale Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz ile çok sayıda davetlinin katıldığı anma programı Çanakkale Şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlik Kuran-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden tıbbiyelileri anmak için bir araya geldiklerini belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "102 yıl önce bu gece saat 03.30 civarında verilen taarruz emriyle birlikte gözünü kırpmadan düşman üzerine yürüyen 10 bin vatan evladı birkaç saat içerisinde şehadet şerbeti içti. Çanakkale Savaşları boyunca bu kadar kısa süre içinde bu kadar şehidin verildiği başka bir trajedi herhalde yaşanmamıştır. 10 bin şehit içinde yüzlerce tıbbiyeli öğrencide bulunuyordu. Sizler bu gece ömrünün baharında şehadete koşan tıbbiyeli gençlerin manevi torunları olarak Gelibolu Yarımadası'nın Kırmızı Sırt Mevkii'nde şanlı zafer için ne bedeller ödendiğine şahit oluyorsunuz. Unutmamalıyız ki sadece milli tarihimizin değil insanlık tarihinin en muhteşem destanını yazan şanlı ecdadımızın, kendinden sonra gelen nesillerine bıraktığı en büyük miras, hürriyet ve bağımsızlık şuuru olmuştur. Çanakkale ve arkasından gelen şanlı Kurtuluş Savaşımızda, ay yıldızlı bayrağımızın özgürce dalgalanması uğruna yüz binlerce güneş battı. Bu vatan için milyonlarca güneş batsa da değer diyoruz. Çünkü toprağı toprak yapan üstündeki kandır. Eğer toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bunu çok iyi biliyoruz" diye konuştu. Program, TV programcısı Serdar Tuncer'in 'Tıbbiyeden Şehadete; Bir Hilal Uğruna' konferansı ile sürdü. KATILIMCILAR 57'NCİ ALAY ŞEHİTLİĞİ'NE YÜRÜDÜ 'Tıbbiyeden Şehadete' programı, katılımcıların Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kanlısırt Mevkii'nden 57'nci Alay Şehitliği'ne kadar süren yürüyüşüyle devam etti. 57'inci Alay'a gelen sağlık çalışanları, Abdülkadir Katra Sanat Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği gösteriyi izledi. Gösteri de, Atatürk'ün 25 Nisan günü Conkbayırı'nda 57'nci Alay birliklerine; "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" dediği an canlandırıldı.