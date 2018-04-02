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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de, Otizmli gençler mavi balonlarla yürüdü

Mustafa SUİÇMEZ ÇANAKKALE, () Çanakkale'de, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, 'Fark et, kabul et, bizimle yürü' sloganıyla Otizm Farkındalık Günü yürüyüşü gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü...

Mustafa SUİÇMEZ ÇANAKKALE, () Çanakkale'de, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, 'Fark et, kabul et, bizimle yürü' sloganıyla Otizm Farkındalık Günü yürüyüşü gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü yürüyüşü düzenlendi. 'Fark et, kabul et, bizimle yürü' sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş, kordon boyunda Golf Çay Bahçesi önünden başladı. Yürüyüşe Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ersin Fırat, otizmli öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Golf Çay Bahçesi önünde başlayan ve Morabbin Parkı önünde sona eren yürüyüşte renkli görüntüler ortaya çıkarken otizmli genç, öğrenci, öğretmen ve katılımcılar ellerinde taşıdıkları mavi balonlarla 'Fark et, kabul et, bizimle yürü' mesajı verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ersin Fırat, Bütün bireylere, aile fertlerine şunu ifade ediyoruz. Çocuğumuzla ilgilenelim. Farkındalığını görelim. Nasıl bir gelişim var. Bunun içinde yoğun ve özel bir eğitim sayesinde eğer otistik çocuğumuz varsa, bunun başarısını ve eğitimini sağlamış olacağız dedi. Otizm Farkındalık Günü yürüyüşü etkinliği, Otizmli gençlerin 2 Nisan Dünya Otizm Günü'nü şarkılar eşliğinde oynayarak kutlaması ile sona erdi.

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