Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), ()-ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 32 kaçak göçmen yakalandı. Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, Kadırga Burnu'nun 2 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti. TCSG 28 bot komutanlığınca düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, İran, Senegal ve Sudan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi. İşlemlerinin ardından kaçaklar, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
(Görüntülü Haber) Çanakkale'de lastik botta 32 kaçak yakalandı
Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), ()-ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 32 kaçak göçmen yakalandı. Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı'nda devriye görevi...
10 Mart 2018 Cumartesi 13:45
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.