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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Fatih DALDAL/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle araçlar yollarda kaldı, çok sayıda maddi hasarlı kaza...

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Fatih DALDAL/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle araçlar yollarda kaldı, çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Çanakkale kent merkezi ve ilçelerinde trafik felç oldu. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü kentte, yollar buz pistine dönüştü. Çok sayıda yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi. Çanakkale- Lapseki karayolunda trafik, buzlanma nedeniyle zaman zaman durma noktasına geldi. Özellikle Özbek rampasını çıkmakta zorlanan araçlar, tuzlama ve kar küreme çalışması yapılana kadar beklemek zorunda kaldı. Trafik ve Karayolları ekipleri, trafik akışının devam etmesi için olağanüstü gayret sarf etti. Ekipler, aralıksız tuzlama ve kar küreme çalışması yaparak trafiği rahatlattı. Öte yandan, Gelibolu-İstanbul karayolunun Koru Dağı mevkiinde ise kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. BAYRAMİÇ-ÇAN YOLU TRAFİĞE KAPATILDI Bayramiç-Çan karayolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle saat 21.00'den itibaren trafiğe kapatıldı. Bayramiç'ten Çan istikametine araçların gidişlerine izin verilmezken, belediye de hoparlöründen yapılan anons ile vatandaşları yola çıkmamaları konusunda uyardı. Biga İlçesi'nde ise yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi. SABAHKİ ADA SEFERLERİ İPTAL Kar yağışı ve Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında sabah yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00, Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılmayacak.

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