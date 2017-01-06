Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören /CANLI
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören...

(Görüntülü Haber) Çanakkale'de kar yağışı başladı

ÇANAKKALE'de, öğleden sonra soğuk havayla birlikte kar yağışı başladı. Kar yağışı zaman zaman, yoğun şekilde etkili oluyor. Çanakkale'de gece etkili olmaya başlayarak öğle saatlerine kadar süren lodos ve sağanak yağmur, yerini...

ÇANAKKALE'de, öğleden sonra soğuk havayla birlikte kar yağışı başladı. Kar yağışı zaman zaman, yoğun şekilde etkili oluyor. Çanakkale'de gece etkili olmaya başlayarak öğle saatlerine kadar süren lodos ve sağanak yağmur, yerini poyraza, soğuk havaya ve kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığı 14 dereceden 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışı ilk olarak; Gelibolu İlçesi'nde, ardından Lapseki İlçesi'nde etkili oldu. Son olarak da Çanakkale kent merkezine kadar ulaştı. Yarın sabaha kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, şehirlerarası yollarda, belediye ekipleri de kent merkezinde önlem aldı. Trafik ekipleri de güzergahlarda devriye görevi yaparak sürücüleri uyarıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ve yolda yürüyen vatandaşların giysileri, beyaza büründü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55