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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de hayvan katliamlarına tepki

ÇANAKKALE'de bir araya gelen hayvan severler, 2 gün önce zehirli et parçalarıyla 16 hayvanın telef olmasına, basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Çanakkale'de çarşamba günü Sarıçaç ve Barbaros mahallelerinde kimliği belirsiz kişi...

ÇANAKKALE'de bir araya gelen hayvan severler, 2 gün önce zehirli et parçalarıyla 16 hayvanın telef olmasına, basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Çanakkale'de çarşamba günü Sarıçaç ve Barbaros mahallelerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılan zehirli etleri yiyen sahipli ve sahipsiz 16 hayvan telef oldu. Olay, hayvan severlerin ve mahalle sakinlerinin tepkisi çekti. Hayvan severler bugün Yalı Hanı’nda basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı yapan Eren Özyurtsel, "Bildiğiniz gibi 21 Mart Çarşamba günü bir ihbar ile ortaya çıkan zehirlenme vakalarından sonra resmi sonuçlara göre 16 sokak canımız ve sahipli canlarımızda hayatlarını kaybetmiştir. Her yıl bu zehirlenme vakalarını kent içinde, ilçelerde ve köylerde hep görmekteyiz. Bu alanlar bellidir. Esenler Mahallesi, 60 Metrelik Yol, Sosyal Konutlar, Sarıçay, Barbaros Mahallesi, Osnabrück Parkı, Dardanos ve Güzelyalı olmak üzere her yıl belirli zamanlarda bu zehirlenme olaylarını yaşamaktayız. Biz ilke olarak yaşam haktır diyen, duyarlı kişiler ve STK’lar kim yada kimler tarafından yapıldığının, zehirlenme öncesinde ve sonrasında yapılan çalışma, tespit, araştırma, tedbir ve ihtimallerin, hayvan hakları 5199 sayılı kanunca belirtilen ve kurumlara yüklenen görevlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunlara dair idari ve adli olarak gereğini yapılmasını istiyoruz" dedi.

Hayvan katliamına, AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Aslı Koç da yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

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