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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de feribot seferleri bugün de iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcada ilçelerinde dün saatte 90 kilometreye ulaşan poyraz fırtınası nedeniyle iptal edilen tüm feribot seferleri, bugün de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege Denizi'nde bugün de, olumsuz...

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcada ilçelerinde dün saatte 90 kilometreye ulaşan poyraz fırtınası nedeniyle iptal edilen tüm feribot seferleri, bugün de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege Denizi'nde bugün de, olumsuz hava şartları sürüyor. Gökçeada ve Bozcada ilçelerinde, dün saatte 90 kilometreye ulaşan poyraz fırtınası nedeniyle tüm feribot seferleri, iptal edilmişti. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri, bugün de olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00'da yapılması planlanan feribot seferleri ile Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan 07.15, Geyikli'den saat 08.00'de yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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