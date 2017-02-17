(Görüntülü Haber) Çanakkale'de çalışma hayatında milli seferberlik programı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, () ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' çalışmaları kapsamında, istihdamla ilgili sıkıntıları tespit etmek ve arttırmak için Çanakkale'deki işçi ve işverenlerle biraraya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Bakanlık bürokratları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 6 Ocak'ta başlattığı, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' çalışmaları kapsamında kamu temsilcileri ve çalışanlarını bilgilendirmek üzere Çanakkale'ye geldi. Nurcan Önder ve beraberindeki bakanlık bürokratları ilk olarak SGK Çanakkale İl Müdürü Hilmi Ercan ile bir araya geldi. Ardından SGK İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen basın toplantısına Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanlığı, İşverenler Daire Başkanı İbrahim Özdemir, İŞKUR Daire Başkanı Abdüllatif Gökdelen, SGK Çanakkale İl Müdürü Hilmi Ercan, İŞKUR Çanakkale İl Müdürü Ali Çalışkan ve SGK çalışanları katıldı. Önder, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 2 ay önce Konya'da 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı başlattığını, 11 ekiple, 81 ili dolaştıklarını belirtti. Önder, "Yaklaşık 60 ilde çalışmalarımızı tamamladık. Birkaç hafta sonra bütün illerimizde bitecek. Sonra ortaya bir rapor çıkacak. Hangi illerimizde istihdamla ilgili ne sıkıntılar olduğunu, istihdamı arttırmak için neler yapmak gerektiğini tespit ederek iş ve işverenlerimize anlatacağız. İl ziyaretlerimiz bu kapsamda olacak. İşçi arkadaşlarımızla da görüşerek talep ve şikayetlerini dinliyoruz. İşveren örgütlerimiz, işçi sendikalarımız ile bir araya geliyoruz. Sektörlerle ilgili sorunları dinleyip, sorularını cevaplıyoruz" dedi. İşverenlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatan Önder, "Gittiğimiz illerde daha çok ilave istihdam yanında artı istihdam yanında mevcut istihdamın korunması için de tedbirler alınması talep edildi. İşverenlerin talepleri de bu yönde onlar da olumlu bakıyorlar. İşçiler de olumlu bakıyorlar. En azından dinliyoruz" diye konuştu. Toplantının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanlığı İşverenler Daire Başkanı İbrahim Özdemir ve İŞKUR Daire Başkanı Abdüllatif Gökdelen, SGK ile İŞKUR'daki mevzuat gereği yeni yasal düzenlemeler hakkında bilgiler vermesinin ardından toplantı soru cevap şekli ile sona erdi.