(Görüntülü Haber)'Çanakkale'de açlık yok, mühimmat sıkıntısı vardı'

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () ÇANAKKALE Savaş Malzemeleri Müzesi Sorumlusu Erol Burhan, Çanakkale Savaşları sırasında askerlerin açlık çekmesi gibi olay olmadığını, sadece mühimmat sıkıntısı yaşandığını söyleyerek, "Çanakkale'de 43'üncü Alay yoktu. Bilinen yemek menüsü uydurmadır" iddiasında bulundu. Manavgat Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde, Çanakkale 1915 Yüzbirinci Yıl Etkinlikleri Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi ziyarete açıldı. Çanakkale Savaşları sırasında askerlerin kullandığı silahlar, eşyalar, döneme ait gazete kupürlerinin sergilendiği müzeye, öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. ASKER ÇANAKKALE'DE AÇLIK ÇEKMEDİ Ziyaretçilere bilgi veren müze sorumlusu Erol Burhan, amaçlarının vatandaşlara Çanakkale Savaşları'nda yaşanılanları hatırlatmak olduğunu kaydetti. Erol Burhan, sanıldığının aksine Çanakkale Savaşları sırasında askerlerin açlık çekmediğini, bu konudaki bilgilerin uydurma olduğunu söyledi. Burhan şöyle konuştu: "Bu konudaki bilgiler yanlıştır. Çanakkale'de savaş şartlarından doğan zorluklar vardır. Mühimmat, mermi sıkıntısı vardı ama açlık yoktu. 1'inci Dünya Savaşı'nda açlık, 1917 yılından sonra baş göstermiştir. Çanakkale'de açlık yoktur, hatta köylüler askerlere katırlarla yoğurt götürmüştür. Bizim askerlerimiz, 'Karşıda İngilizler var, onlar bize nispet yapar gibi konserve yiyor. Bizim yemek sıkıntımız yok, yoğurdu İngilizlere götürün, insanlığımızı görsünler' diye köylülerden ricada bulunmuş." ÇANAKKALE'DE 43'ÜNCÜ ALAY ÇARPIŞMADI Çanakkale Savaşlarıyla ilgili birçok bilginin de yanlış olduğunu anlatan Erol Burhan, özellikle 43'üncü Alay konusunda bilgilerin yanlış olduğunu kaydetti. Çanakkale'de 43'üncü Alay'ın yer almadığına değinen Burhan, şöyle dedi: "Bu alayın 'Sabah: Üzüm hoşafı, Öğlen: Yok, Akşam: Yağlı buğday çorbası ve ekmek' gibi belirtilen bir yemek menüsü var. Çanakkale'de çarpışan bütün alayların isimleri var ancak 43'üncü Alay yok. Biz de buna zaman zaman rastlıyoruz. Bazı okullar etkinlik yapıyor, bir masa kurup üzerine kuru ekmek koyup '43'üncü Alay'ın yemek listesi' diyor. Böyle bir olay yok." Çanakkale Savaşları sırasında bazı alayların tamamının şehit olduğunu anlatan Erol Burhan, 25'inci Alay'daki Ezineli Yahya Çavuş'un da dedesi olduğunu söyledi.