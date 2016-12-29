(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 3 ilçede tatil uzadı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE () ÇANAKKALE'nin 3 ilçesindeki okullar için kar yağışı sonrası bugün alınan tatil kararı, 30 Aralık cuma gününe uzatıldı. Çanakkale'nin ilçelerinde kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşulları, etkisini sürdürdü. Karayolu ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kür küreme ve tuzlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Çan, Yenice ve Ayvacık ilçelerinde okullar için alınan tatil kararı, 30 Aralık cuma gününe uzatıldı. İlk ve orta dereceli okullar, edildi. Beyaz örtü, yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen bazı vatandaşlar için eğlence oldu. Kent merkezide kar yağışı olmadığı için 10 kilometre mesafedeki Çanakkale Çan yoluna araçlarıyla gelen vatandaşlar, çevresindeki arazilerde kardan adam yaptı kartopu oynadı. Kar yağışının cumartesi gününe değin sürmesinin beklendiği belirtildi.