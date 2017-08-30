(Görüntülü Haber) ÇANAKKALE BOĞAZI'NI YÜZEREK GEÇTİLER

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()ÇANAKKALE'de Rotary Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Boğazı Yüzerek Geçme Yarışı' bu yıl 31'nci kez yapıldı. Avrupa yakasındaki Eceabat İlçesi sahilinden denize giren yüzücüler, 3.5 millik parkuru Anadolu yakasındaki Çimenlik Kalesi İskelesi'nde tamamladı. Yarışın birinciliğini 39 dakika 34 saniyelik derecesiyle Turgut Esen elde etti. Çanakkale Rotary Kulübü'nün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle geleneksel olarak düzenlediği Boğazı Yüzerek Geçme Yarışı bu yıl 31'nci kez yapıldı. Yarışa toplamda 622 kişi başvurdu, ancak yüzmeye ise 480 kişi katıldı. 436 kişi ise bitiş çizgisini gördü. Yüzücüler feribotla startın verileceği Eceabat İlçesi'ne götürüldü. Burada sahilde toplanan yüzücüler için saat 09.00'da start verildi. Sporcular, derece elde edebilmek için kulaç atarken, kıyasıya bir yarış yaşandı. Yüzme yarışında sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sahil güvenlik, deniz polisi ve balıkçı tekneleri yüzücülere refakat etti. 3.5 millik parkurda yarışı tamamlama süresi 1 saat 45 dakika olarak belirlendi. Kuvvetli akıntı ve rüzgar nedeniyle bazı yarışçılar zor anlar yaşadı. Yarışta genel klasmanda birinciliği 39 dakika 34 saniyelik derecesiyle Turgut Esen elde ederken, ikinciliği 40 dakika 42 saniyelik derecesiyle Deniz Emre Gürliyen, üçüncülüğü ise 41 dakika 22 saniyelik derecesiyle Duygun Yurteri kazandı. Kadınlar genel klasmanında ise birinciliği 41 dakika 46 saniyelik derecesiyle Nisa Kahriman, ikinciliği 43 dakika 16 saniyelik derecesiyle Tuanna Akgül ve üçüncülüğü ise 44 dakika 49 saniyelik derecesiyle F. Nahide Karamercan kazandı. Engelliler kategorisinde de birinciliği İsmet Ayık, ikinciliği Ziyap Ölker, üçüncülüğü ise Serkan Çevik kazandı. Yarışta kadınlar genel klasmanında birinci olan İçdaşspor Kulübü yüzücüsü Nisa Kahriman, "Yarış güzel geçti. Rüzgar yüzme sırasında çok etkilemedi. Dalgalar çok fazlaydı, ama yinede çok zor değildi. Çanakkale Boğazı'ndaki yarışa ilk defa katılıyorum" diye konuştu. Yarışı bitiren tüm sporculara madalya dağıtılırken, dereceye girenlere ise ayrıca çeşitli ödüller verildi.