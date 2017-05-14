(Görüntülü Haber) ‘Can dostları’ podyuma çıktı

Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,() - KÖPEK Irkları ve Kinoloji Federasyonu’nca, Bursa'da düzenlenen Uluslararası Irk Standartları Yarışması'na 10 kategoride 200 köpek katılıyor. Hakem karşısında geçen köpekler, duruşları ve ırklarına uygunlukları ile birbiriyle yarışırken renkli görüntüler oluştu.



Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonunca (KIF) tarafından 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Irk Standartları Yarışması, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Eker Meydanı'nda yapılıyor. Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra, Rusya, Ukrayna, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gibi ülkelerden de köpekler katıldı. 10 kategoride gerçekleşen yarışmada 200 köpek, hakemler tarafından Uluslararası Kinoloji Federasyonu'nun (FCI) belirlediği standartlara göre değerlendirmelere tabi tutuluyor.



İlk kategoride düzenlenen Junior Köpek Yarışmasında Melike Koparan'a ait Chihuahua cinsi, Alexandra Hause Gina adlı dişi köpek birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu.



EN GÜZEL DEĞİL, IRKINA EN UYGUN KÖPEK



Köpek Irkları ve Kinoloji Fedarsyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Hakemi Adnan Üke, ''Bu yıl Bursa'da düzenlenen Uluslararası Irk Standartları yarışmamızda 10 kategoride 200 köpeğimiz yarışıyor. Her köpeğin kendi ırkına göre belirli bir standartları var. Bizde bu standartlara göre hakem heyeti olarak değerlendirme yaparak puanlıyoruz. Burada amacımız en güzel ve bakımlı köpekleri seçmek değil, ırkına en uygun köpeği seçmektir'' diye konuştu.