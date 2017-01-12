(Görüntülü Haber) Çan'da kar ve buzlanmaya karşı termal su ile temizlik

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, () ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'nde 5 gün boyunca yağan yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri, ilçe merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda oluşan buzlanma ve kar birikintilerine karşı, 49 derece sıcaklığında olan termal su ile temizlik başlattı. Çan İlçesi'nde 6 Ocak'tan itibaren 5 gün boyunca yoğun bir şekilde yağan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde oluşan kar birikintileri ve buzlanma, ilçe merkeziyle cadde ve ara sokaklarda yaya vatandaşlar ile sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Çan Belediyesi ekipleri, karla mücadelesini sürdürüyor. İlçe merkezi ile cadde ve ara sokaklarda soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanma ve kar birikintilerini, 49 derece sıcaklıktaki termal su ile temizliyor. Karlar ise kamyon ve kepçeler ile tahliye ediliyor. Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, termal suyla ilçe merkezinde yapılan kar temizleme çalışmasını değerlendirdi. Çan'ın termal kaynaklar açısında çok zengin bir bölge olduğunu ifade eden Kuzu, sözlerine şöyle devam etti: "Bizlerde Çan Belediyesi olarak yaklaşık 3 yıl önce atıl vaziyette olan termal suyumuzu turizmde kullanmaya başladık. Bu yılda bir ilki gerçekleştirerek termal suyumuzu ilçemizde yoğun kar yağışları sonrası kapanan yollarımızı açmak için kullandık. Ve güzel neticeler aldık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da zengin olan bu kaynağımızı her anlamda kullanmaya devam edeceğiz"