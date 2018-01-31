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(Görüntülü Haber) Çamyuva Mahallesi'nin sorumlusu Akman oldu

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), () KEMER Belediyesi'nin Çamyuva Mahallesi sorumluluğuna Hamza Akman getirildi. Çamyuva eski Belediye Başkanı Okan Akman'ın oğlu Hamza Akman'ın göreve başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Kemer Belediye...

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), () KEMER Belediyesi'nin Çamyuva Mahallesi sorumluluğuna Hamza Akman getirildi. Çamyuva eski Belediye Başkanı Okan Akman'ın oğlu Hamza Akman'ın göreve başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, eşi Neşe Gül ve Çamyuvalıların katıldığı tören Kemer Belediyesi Çamyuva Hizmet Binası'nda bir tören düzenledi. 'HİZMETİ HALKIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ' Belediye Başkanı Mustafa Gül, Yeni Büyükşehir Yasası'yla Kemer'imiz beldeleri de içine alarak büyüdü. Bu yasanın meydana getirdiği sıkıntıları en çabuk aşan ve yasayı en iyi şekilde uygulayan ilçe Kemer oldu. Kemer Belediye'miz bu konuda takdiri hak ediyor. Göynük, Çamyuva, Tekirova ve Beldibi belediyeleri kapanarak mahalleye dönüştü. Bu mahallerimizi daha da büyüterek onlara en hızlı ve en iyi hizmeti götürüyoruz. Bütün mahallerimizde açtığımız hizmet binaları ile hizmeti halkımızın ayağına götürüyoruz dedi. Mahallelerde yaptıkları görevlendirmeler hakkında da bilgi veren Başkan Gül, Tekirova sorumlumuz olarak Recep Yılmaz, Göynük sorumlumuz olarak Semih Top ve Beldibi sorumlumuz eski Belediye Başkanı Ahmet Temiz, Kuzdere sorumlusu Mahir Kıvrak görev yapıyor. Yeğenimiz, evladımız Hamza Akman'ı da Çamyuva sorumlusu yapıyoruz. Çamyuva'ya geldiğiniz zaman bize ileteceğiniz öneri ve isteklerinizi söyleyeceğiniz bir arkadaşımız olarak burada görevini en iyi şekilde yapacaktır. Kendisine başarılar diliyorum diye konuştu. Hamza Akman da Başkan Mustafa Gül'ün talimatlarıyla Çamyuva Mahallemize en iyi hizmeti vermek için canla başla çalışacağız dedi.

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