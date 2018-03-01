Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Çamlıca tepesinde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Kar yağışının etkisiyle Çamlıca tepesi beyaza büründü. Sabah erken saatlerde spor yapmak isteyenler karın keyfini çıkardı. Bazı kişiler manzara karşısında selfie çektiği görüldü. İnsanlar kadar hayvanlar da karın tadını çıkardı. İki köpek kar üstünde oynarken kameraya yansıdı.
(Görüntülü Haber) Çamlıca Tepesinden kar manzarası
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Çamlıca tepesinde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Kar yağışının etkisiyle Çamlıca tepesi beyaza büründü. Sabah erken saatlerde...
01 Mart 2018 Perşembe 09:54
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