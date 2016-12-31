(Görüntülü Haber) Çamlıca Tepesi'nde kar keyfi

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Anadolu yakasında etkisini arttıran kar yağışı Çamlıca tepesini kısa sürede beyaza bürüdü. Çamlıca tepesindeki vatandaşlar çocukları ile karın keyfini çıkardı. Kar topu oynayanların yanı sıra kardan adam yapan da vardı. Çocuklar kar topu oynamayı sevdiklerini belirterek kar yağışından duydukları mutluluğu anlattı. Kimileri ise fotoğraf çektirirken kimileri de yürüyüş yapmayı tercih etti.