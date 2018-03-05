Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, () İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü etkili olan fırtına ve yağmur sırasında Çamlıca'da yapımı devam eden Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne yıldırım düştü. Yıldırımın kuleye isabet etme anı amatör kameraya yansıdı. Kulenin üzerindeki dev antene isabet eden yıldırım hasar oluşturmadı.
(Görüntülü Haber) Çamlıca'daki yeni TV kulesine yıldırım düşme anı
Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, () İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü etkili olan fırtına ve yağmur sırasında Çamlıca'da yapımı devam eden Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne yıldırım düştü. Yıldırımın kuleye isabet etme anı amatör...
05 Mart 2018 Pazartesi 15:27
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