"Geldiğimiz andan beri 'lütfen tenteler altından geçmeyin, çökebilir' deniliyordu" "İlk cenaze namazı kılındıktan sonra bir anda tente çöktü" Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL Ataköy 5. Kısım Camii'nde çöken tentenin altında kalmaktan son anda kurtulan kadın olay anını anlattı. Camide 2 cenazenin olduğunu belirten kadın, ilk cenaze kaldırıldıktan sonra kendi tanıdıklarının cenaze namazına geçildiği sırada çökmenin meydana geldiğini söyledi. Görgü tanığı kadın, "Geldiğimiz andan beri 'lütfen tenteler altından geçmeyin, çökebilir' deniliyordu. Kar hızlanmıştı. İlk cenaze namazı kılındıktan sonra bir anda tente çöktü. Kaos oldu. Herkes kendi arkadaşının yardımına koştu" dedi. "Karın temizlenmesi gerekirdi" diyen kadın, "Üstteki beyaz yerler eğikti. Üzerimize çökecek gibiydi" diye konuştu.
(Görüntülü Haber) CAMİDE ÇÖKEN TENTENİN ALTINDAN SON ANDA KURTULAN KADIN O ANLARI ANLATTI
"Geldiğimiz andan beri 'lütfen tenteler altından geçmeyin, çökebilir' deniliyordu" "İlk cenaze namazı kılındıktan sonra bir anda tente çöktü" Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL Ataköy 5. Kısım Camii'nde...
10 Ocak 2017 Salı 15:33
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