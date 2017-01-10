Haber: Süleyman KAYA Kamera: Erhan TEKTEN /İSTANBUL,() İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, kar nedeniyle tenteleri çöken Atatöy 5'inci Kısım Camii'ne gelerek, cami imamı Adem Karabey'den bilgi aldı. Basın mensuplarının soruları üzerine Rahmi Yaran, yeni geldiğini kazayla ilgili detaylı bilgisinin olmadığını söyledi. Cami imamı Adem Karabey de tentelerin çökebiliceği konusunda uyarı anonsu yapılıp yapılmadığına yönelik bir soru üzerine, “Anons yapıldı, evet" dedi.
(Görüntülü Haber) CAMİ İMAMI KARABEY: ANONS YAPILDI
Haber: Süleyman KAYA Kamera: Erhan TEKTEN /İSTANBUL,() İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, kar nedeniyle tenteleri çöken Atatöy 5'inci Kısım Camii'ne gelerek, cami imamı Adem Karabey'den bilgi aldı. Basın mensuplarının soruları...
10 Ocak 2017 Salı 16:29
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