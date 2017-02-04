(Görüntülü Haber) Cami bahçesindeki ağaç kesimine tepki

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki bir caminin bahçesinde bulunan çam ağaçlarının kesilmesi tepki topladı. 3 ağacı kesen belediye görevlileri, kalan 6 ağacı kesmeden camiden ayrıldı. Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki İstasyon Camii'nde bulunan 9 çam ağacı, iddiaya göre, müftülüğün talebi üzerine belediye ekiplerince bugün kesilmeye başlandı. Durumu gören vatandaşlar tepki gösterince, 3 ağacı kesen belediye görevlileri, geride kalan 6 ağaca dokunmadan camiden ayrıldı. Vatandaşlardan Bayram Başboğa, "Belediyeden gelen arkadaşlar, ağaçları kesmeye başladı. Biz budama yapıyor sandık. Yanlarına gidip, 'Siz burada ne yapıyorsunuz' diye sorduğumuzda: 'Müftülük istemiş ağaç kesimini, izinleri de varmış' dediler. Bizim tepkimiz üzerine diğer ağaçları kesmeden gittiler. Yazık değil mi bu ağaçlara? Neymiş ağaçlar eskimiş. Bu ağaçların neresi eski" dedi. Turgutlu Belediyesi yetkilileri ise, "Bize camiden talep geldi, kabul etmedik. Orman İşletme'den görüş istemişler, yine kabul etmedik. Bu kez Müftülük, Kaymakamlığa yazı yazmış. Kaymakamlıktan gelen yazı üzerine kesim yapılmış. Gerekçe, çam ağaçları elektrik tellerine değmesiymiş" dedi.