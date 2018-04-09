(Görüntülü Haber) “Cam tavan sendromunu ortadan kaldırmalıyız”

İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (AGMER) iki yılda bir düzenlediği Aile İşletmeleri Kongresi başladı. 8’incisi düzenlenen Aile İşletmeleri Kongresi’ne iş dünyasından aile işletmesi üyeleri, yöneticiler, akademisyenler ve araştırmacılar katıldı. İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, "Daha muhafazakar aile işletmelerinde kadını, lider olarak görmüyorlar. Cam tavan denilen bir sendrom var ve bu sendromu ortadan kaldırmalıyız" dedi. İki gün sürecek kongrenin bugün gerçekleşen oturumlarında aile işletmelerinde kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, stratejik yönetim, girişimcilik ve marka yaratma, aile içindeki iletişim, devretme problemleri gibi konular ele alındı. “DAHA MUHAFAZAKAR AİLE İŞLETMELERİNDE, KADINI LİDER OLARAK GÖRMÜYORLAR" Aile işletmelerinin büyük sorununun sürdürebilirlik olduğunu ve aile işletmelerinin paradokslarının olduğunu ifade eden İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, aile işletmelerinin Türkiye ekonomisini temsil ettiklerini söyledi. İşletmelerde kadın liderlerin çektikleri büyük zorlukların var olduğunu da belirten Günver, “Daha muhafazakar aile işletmelerinde kadını, lider olarak görmüyorlar. Cam tavan denilen bir sendrom var. Kadın işletmede işe girdikten sonra bir iki defa yükselebiliyor ve sonra cam tavana vuruyor ardından da daha fazla yükselemez hale geliyor. Bu da onu sistemin kölesi haline getiriyor. Bu cam tavanı kaldırmak, kadınlara yol açmak için farklı imkanlar sağlamak sadece aile işletmeleri için de değil, bütün işletmelerde kadın liderlerin ilerleyebilmesi için imkan yaratmak gerekiyor” dedi. “İŞLETMELERDE KADINA POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALI” Dr. Bahar Akıngüç Günver, eğitimin önemli olduğunu, yalnızca çocuğun değil anne, baba ve yönetici eğitiminin de gerekli bir durum olduğunu söyledi. Günver, “Hizmet eden liderlik anlayışını benimsiyorsa, kadın konusunda da pozitif ayrımcılık yapmalı. Burası da kadın konusunda pozitif ayrımcılık yapan bir kuruluş ve yüzde 51 kadın çalışanımız var. Kadınların da elimizden geldiği kadar sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Aile işletmelerinde paradoksları çözme becerisini oluşturacak danışmanlıklar, üniversitedeki danışmanlık merkezlerinden danışmanlık almak son derece önemlidir” dedi. “AİLE İŞLETMELERİ KUŞAKLARA AKTARILMALI” Aile şirketlerinin ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu ve ülkemizde şirketlerin yüzde 95’inin aile şirketi olduğunu dile getirenKongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Yozgat, “Aile işletmelerinin sürdürebilirliği 3’üncü ve 4’üncü kuşaklara aktarılmaz ve işletmeler, işletmecilerin ömrüyle kısıtlı olursa ülkemizin gelişmesi çok zor görünür” dedi. Türkiye’nin itici gücü ve lokomotifinin aile şirketleri olduğunu vurgulayan Yozgatlı, “AGMER olarak üzerinde durduğumuz konu ülkemizin kalkınmasıdır. 2004 yılında Türkiye’de ilk defa böyle bir merkezi kurduk.Çünkü biz Türkiye’nin asıl gücünün aile şirketleri olduğuna inanıyoruz. Kültür olarak ailenin birliğine, bütünlüğüne ve başarısına güveniyoruz. Bir noktadan sonra aile yetmiyor ve profesyonellerin dahil edilmesi gerekiyor. Bu sürecin nasıl olacağını ve sürecin nasıl sancısız geçeceğini bilmek önemli. Aile şirketlerinin ağırlık olarak büyük bir sorunu da kurumsallaşmadır” diye konuştu. “GENÇ NESİL TEKNOLOJİYİ ÖNCEKİ KUŞAKLARDAN DAHA İYİ KULLANIYOR” Prof. Dr. Uğur Yozgatlı, kongreyi düzenlerken dünyadaki gelişmelere bakarak gündemi belirlediklerini, kongrede tecrübeli isimlerin genç kuşaklarla bilgi paylaşımı yapabilmelerini amaçladıklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “ Günümüz teknolojinin çok yoğun kullanıldığı bir dönem ve genç nesil de bunu bir önceki kuşaktan daha iyi kullanıyor. Gençleri de buna dahil etmemiz gerekiyor. Gençlerin itici gücü ve dinamosu olması lazım. Yöneticilerin bir sonraki kuşakta işletmeyi kime devredeceklerini belirlemiş, hazırlıklarını tamamlamış ve zamanı geldiğinde bunu aktarmış olmaları gereklidir. Yeni kuşak dijital doğuyor ve bu kuşağı biz işletme içerisine nasıl yerleştireceğiz ve bunlarla beraber işletmemizi nasıl geleceğe taşıyacağımız çok önemli.” İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen kongrede “Uzun Ömürlü-Köklü İşletme Ödül Töreni” de gerçekleşti. Törende 20 büyük işletmeye ödül verildi. İki gün boyunca devam edecek 8’inci Aile İşletmeleri Kongresi’nin ikinci gününde, “Aile İşletmelerinde Finans”, “Aile İşletmeleri Bağlamında Esnaf ve Sanatkarlar”, “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma”, “Aile İşletmelerinde Örgütsel Davranış”, “Aile İşletmelerinde Girişimcilik” gibi konu başlıkları tartışılacak.