(Görüntülü Haber) Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erdem: İşsizliği yüzde 5'e düşürmeyi hedefliyoruz

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem ve yanındaki heyet, çalışma hayatında başlattıkları 'milli seferberlik projesi' kapsamında Amasya’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Erdem, işsizliği yüzde 5'e düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Amasya SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel tarafından karşılanan Müsteşar Ahmet Erdem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hayata geçirdiği proje hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Mehmet Müezzinoğlu tarafından 6 Ocak’ta çalışma hayatında milli seferberlik ilan edildiğini kaydeden Ahmet Erdem, "Çalışma hayatının taraflarıyla görüşeceğiz. 2023 hedeflerimizi onlarla paylaşacağız. Bakanlığımızın koordinasyonunda ulusal istihdam stratejisini hayata geçirdik. Burada istihdamın yüzde 55’e yükseltilmesi, kadınların iş gücüne katılımının yüzde 41’e yükseltilmesi, aynı zamanda işsizliğinde yüzde 5’e düşürülmesini hedeflemekteyiz" dedi. Torununa bakan babaanne ve anneannelere maaş verileceği belirtilen 'Büyükanne Projesi' ile ilgili soru üzerine de Müsteşar Ahmet Erdem, "Çok güzel yansımalar aldık. Bu babaanne, anneanne projesi önümüzdeki günlerde hayata geçecek. Önümüzdeki günlerde bütün çerçevesi belli olacak ve milletimizle vatandaşlarımızla paylaşacağız" diye konuştu.