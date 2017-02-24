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(Görüntülü Haber) Çalışma Bakanlığı ekibi Hatay'da

Ramazan ÇELİK/HATAY, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Çalışma hayatında milli seferberlik kampanyası' kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri Hatay'da çeşitli temaslarda...

Ramazan ÇELİK/HATAY, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Çalışma hayatında milli seferberlik kampanyası' kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri Hatay'da çeşitli temaslarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı, SGK Başkan Yardımcısı Orhan Koç ve İŞKUR Daire Başkanı Fazlı Küçük'le birlikte ilk olarak SGK İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada SGK İl Müdürü Hamit Bal'dan il genelindeki işverenler, çalışanlar ve kayıt dışı çalışanlar hakkında bilgi alan heyet, daha sonra İŞKUR İl Müdürlüğü'ne geçti. Bir basın açıklaması yapan Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Hatay'daki işsizlik sorununun ülkenin genel sorunu olduğunu belirtti. Yıldırımhan, ülke genelindeki işsizlik rakamlarının artmasında 'iş beğenmeyen' işsizler ile okumayan ve çalışmayan yüzde 24'lük genç neslin etkisi bulunduğunu kaydetti. Yıldırımhan, bu kampanya ile birlikte işverenlere çok büyük kolaylıklar sağladıklarını belirterek, Hatay'da 20 bini aşkın istihdam yaratmayı hedeflediklerini bildirdi.

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