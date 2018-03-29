Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı yapıldı.
(Görüntülü Haber) Çalışma Bakanı Sarıeroğlu KPDK toplantısına katıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı yapıldı.
29 Mart 2018 Perşembe 19:58
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