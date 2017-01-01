(Görüntülü Haber) Çaldıran buz tuttu
VAN'ın Çaldıran İlçesi'nde etkili olan aşırı soğuk nedeniyle hayat durma noktasına geldi, akarsu ve dereler buz tuttu. Bölgedeki kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilerken, hava sıcaklığının...
01 Ocak 2017 Pazar 12:57
VAN'ın Çaldıran İlçesi'nde etkili olan aşırı soğuk nedeniyle hayat durma noktasına geldi, akarsu ve dereler buz tuttu. Bölgedeki kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilerken, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Çaldıran'da günlük yaşam olumsuz etkilendi. Gece gündüz sürekli sobaların yandığı Çaldıran'da, soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler de buz tuttu. Tüm olumsuzluklara rağmen ağaçların buz tuttuğu ilçede seyrine doyumsuz kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.