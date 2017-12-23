(Görüntülü Haber) Çağlar: Genelkurmay Başkanı Akar’a ‘Hallederiz’ dedim

DEVLET nişanı ile ödüllendirilen Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin normale döndürülme sürecine nasıl dahil olduğunu anlattı. Çağlar, "Çok yakın arkadaşım" dediği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile yaptığı görüşme ardından sürece dahil olduğunu ve krizin çözümüne yardımcı olabileceğini ‘hallederiz' diyerek ifade ettiğini kaydetti.



Türkiye ile Rusya arasındaki 'uçak krizinin' aşılmasına büyük katkı sağlayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda 'Devlet Nişanı' verilen eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'a bu kez de, Rusya'nın önemli pazarları arasında yer aldığı Türk tekstil ve hazır giyim sektörleri ödül verdi. İki sektörün kanaat önderleri, dün akşam düzenlenen yemekli toplantıda, Cavit Çağlar'a ayrı ayrı plaket verildi. Çağlar, hazır giyim adına verilen plaketi İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanvekili Süleyman Kocasert, Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu (AHKİB) Başkanı Hayri Uğur ve Uludağ Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Şenol Şankaya'nın elinden aldı. Tekstil sektörü adına ise Cavit Çağlar'a ödülünü, İstanbul Tekstil ve Hammadeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, TOBB Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Sani Konukoğlu, Akdeniz Tekstil ve Hammadeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Zeki Kıvanç ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay birlikte verdi. Bu sırada salonda bulunanlar Cavit Çağlar'ı ayakta alkışladı.



Gecede Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, BTSO eski Başkanı Celal Sönmez ve Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek başta olmak üzere Bursa protokolü ve iş dünyasından çok sayıda isim yer aldı.



"HULUSİ AKAR'A 'HALLEDERİZ' DEDİM"



Cavit Çağlar, plaket verilmesinden sonra, Türkiye ile Rusya arasındaki krizin çözülmesi sürecinde yaşanan gelişmeleri anlattı. Siyaseti uzun süre önce bıraktığını ancak, devlet adamlığının kendisini bırakmadığını belirten Çağlar, çok yakın arkadaşı olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile yaptığı görüşmenin ardından sürece dahil olduğunu ve krizin çözümüne yardımcı olabileceğini ‘hallederiz' diyerek ifade ettiğini kaydetti. Sonrasında yaşanan yoğun trafiğin ardından Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin eskisinden daha iyi noktaya geldiğini vurgulayan Çağlar, "Esas bu barışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sağladı. Onlar bu kararlılığı göstermese biz bir şey yapamazdık" diye konuştu. Çağlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu andaki dik ve milli duruşuna hayran olduğunu ekledi.