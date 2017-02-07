(Görüntülü Haber)Çadır kentte uykusuz gece

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,()ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde meydana gelen deprem sonrası kurulan çadır kentte kalan depremzedelerin bazıları, yaşadıkları korku nedeniyle çadırlara giremeyerek geceyi dışarıda geçirdi. Ayvacık İlçesi'nde, dün saat 06.51'de 5.3 büyüklüğündeki depremle uyanıp büyük bir korku yaşayan Yukarıköy sakinleri, gün içinde artçı sarsıntılarla aynı korkuyu defalarca yaşadı. Dün yine 13.58'de yine 5.3 ile sallanan bölgede bir kez daha korku ve paniği yaşayan depremzedeler, akşam yemeğinin ardından AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kente yerleştirildi. Artçı depremlerin devam etmesi sebebiyle AFAD tarafından evlerine girmeleri yasaklanan köylüler, gece sokakta kalma korkusuyla akşam yemeğinden sonra çadırlarda yer kapmak için birbiriyle yarıştı. Ancak saatler gece yarısına yaklaştığında deprem psikolojisi ve korkusu nedeniyle gözlerine uyku girmeyen bazı köylüler, çadırların içinde duramadı. Çadırlarından dışarı çıkıp yerlere oturan köylüler geceyi dışarıda geçirdi. Deprem korkusu nedeniyle çadırlara giremeyen ve çadır önünde sabahlayan depremzedelerden birisi, "Korkuyoruz, içeri giremedik. Sabahki deprem çok fenaydı. Sabah 6.30'dan beri ayaktayız. Uyuyamıyoruz. Saat kaç oldu. Uykumuz bile gelmedi. Yoksa çoktan uykumuzu almıştık. Daha büyük olacak diyorlar. Çok korkuyoruz. Sabahki alttan bir vurdu. Salladı. Yerle bir oldu. 'Öldük, kurtulma şansımız hiç yok dedim' Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu kadar yardım, çok büyük bir başarı. Hala bir korku hissediyoruz. O korkuyu yaşayan bilir. Korktuğumuz için dışarıda oturduk. Art arda olduğu için giremiyoruz. Aklımız çıkıyor" dedi.