(Görüntülü Haber) Buzlu Mogan Gölü 4 ay sonra eridi

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), () - ANKARA'nın Gölbaşı İlçesi'ne hayat veren Mogan Gölü'nün 4 aydır buzla kaplı olan yüzeyi, havaların ısınmasıyla birlikte eridi. Sıcaklığın uzun süre mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle Mogan Gölü'nün yüzeyindeki buzlar, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte eridi. Karların erimesi sonucu Mogan Gölü'nü besleyen derelerden gelen su miktarının artışı da su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine vatandaşlar göl çevresindeki park alanlarına akın etti. Özellikle hafta sonunda birçok aile, güzel havanın keyfini piknik yaparak yaşadı. Piknik için gelen Ankaralılar, karabatak kuşlarına yem verdi.