Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 852 sefer gerçekleştirecek
THY 852 sefer gerçekleştirecek
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı

(Görüntülü Haber) Buzda kayan aracı halatla binaya bağladılar

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Beykoz'da bir araç, yolun buz tutması nedeniyle kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Kaza yapan aracı kurtarmak isteyen itfaiye ve çevredekiler buzlanan yolda zor anlar yaşadı. Kaza sabah saatlerinde...

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Beykoz'da bir araç, yolun buz tutması nedeniyle kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Kaza yapan aracı kurtarmak isteyen itfaiye ve çevredekiler buzlanan yolda zor anlar yaşadı. Kaza sabah saatlerinde Kavacık Zambak sokakta meydana geldi. İşe gitmek için aracına binen Müslüm Şimşek sokağın buzlanması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazadan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulurken, aracı çıkarmak için olay yerinde itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. AYAKTA DURAMADILAR Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışmaları sırasında buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Ekipler zincir ve ip yardımıyla aracı kurtarma çalışması yaptı. Çalışmalar yardım etmek isteyen çevredekiler ayakta durmakta zor anlar yaşadı. Bir kişi buzlanma nedeniyle yere düştüğü ve kalkarken çevreden yardım istediği görüldü. İtfaiyenin kısa süren çalışmaları sonucu mahsur kalan araç kurtarıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.