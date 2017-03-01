(Görüntülü Haber) Buz tutan şelaleye nefes kesen tırmanış

VAN'da Vadi Doğa Sporları Kulübü Muradiye İlçesi'ndeki soğuklardan dolayı donan ve kısmen akmaya başlayan şelaleye tırmandı. Dağcıların yaklaşık 20 metre yükseklikteki buz şelaleye tırmanışı heyecanla izlendi. Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle donan, bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte de kısmen akmaya başlayan Muradiye Şelalesi farklı bir güzelliğe bürünürken, heyecan ve adrenalin arayan dağcıların da uğrak mekanı oldu. Vadi Doğa Sporları Külübü üyeleri de kısmen akmaya başlayan şelaleye tırmanış yaptı. 20 metre yükseklikteki şelaleye yapılan zorlu tırmanış, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kulüp üyesi Ömer Demez, kısmen akan şelalede farklı bir deneyim yaşadıklarını, tüm doğa severleri Muradiye ilçesine beklediklerini ve bu heyecanı yaşamalarını istediklerini söyledi.