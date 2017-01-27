(Görüntülü Haber) Buz tutan şadırvan şelaleye döndü

Turgay İPEK/ ERZURUM, () SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Erzurum'da, birçok çeşme ve şadırvanın çevresi buzlarla kaplandı. Şadırvana abdest almak veya su içmek için gidenler buz engeline takıldı. Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Sanayi Siteler Cami önündeki şadırvana abdest almak ya da su içmek su içmek için gidenler buz engeline takıldı. Şelaleye dönen şadırvanı görenler ise, "Manzara her ne kadar korkutucu olsada tablo gibi bir görüntü oluşmuş" dediler.