(Görüntülü Haber) Buz tutan Mogan Gölü, model uçak için pist oldu

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ve soğuk havalar nedeniyle tamamen donan Mogan Gölü, 1,5 aydır çözülmedi. Buzlu göl üzerindeki balıkçı tekneleri ve deniz bisikletleri mahsur kalırken, bir grup vatandaş kuşları yemlerken, Serkan isimli bir mühendis ise kendi imkanları ile yaptığı model uçağını uçurmayı başardı.Derinliği 5 metreyi bulan Mogan Gölü'nde soğuk havalar sonucu gölde yaklaşık 10 santim buz tabakası oluştu. Bunu fırsat bilen Mühendis Serkan ise kendi imkanları ile yaptığı model uçağını, donan gölü pist olarak kullandı. Göl üzerinde uçurduğu uçağını hobi olarak yaptığını belirten mühendis Serkan, "Mogan Gölü'nün donması bizim için bir fırsat oldu. Gölün donması sayesinde model uçaklarımıza pist oluştu. Bu sayede Mogan Gölü düz bir zemin oluyor ve uçaklar rahatlıkla uçabiliyor" dedi. HAVADA 5 DAKİKA KALDI, ÇATIYA DÜŞTÜ Tasarımı ve kullanıcısı olduğu model uçağını göl üzerinde havalandıran mühendis Serkan, hafta sonunu Mogan Gölü kıyısında geçirmek isteyenlere gösteri yaptı. Gösteri amaçlı yaklaşık 5 dakika göl üzerinde kalan uçak, çevrede bulunan bir binanın çatısına çakıldı. Uçağın düştüğü alanda kimsenin olmaması ise vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Mogan Gölü'nün donmasını fırsat bilen vatandaşlar, beraberlerinde getirdikleri ekmekle aç kalan kuşları doyurdular. Kuşların ekmek kapma mücadelesi ise renkli görüntüler oluşturdu.