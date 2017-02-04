(Görüntülü Haber) Buz tutan Çıldır Gölü'nde Kış Şöleni

ARDAHAN’ın Çıldır ilçesinde yaklaşık 123 kilometrekare yüzölçümü buzla kaplı Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır'da, 'Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni'nde renki görüntüler ortaya çıktı. Ardahan'ın doğal ve turistik zenginliklerinin uluslararası tanıtımını hedef alan 'Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni', Çıldır Gölü Sosyal Tesisleri mevkisinde yapıldı. Ektinliğe Vali İbrahim Özefe, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, çok sayıda vatandaş katıldı. Çıldır Belediyesi tarafından kardan yaptırılan Atatürk ve Çıldır'lı Aşık Şenlik heykeli ve Şeytan Kalesi figürü katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Donmuş göl üzerinde yapılan eskimo evleri ise en ilgi çeken çalışmalardan biri oldu. Eskimo usulü yapılan evlerde oturarak sohbet eden vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni'nde, atlı okçuluk, atlı cirit, rahvan, dörtnala, atlı kızak, kayaklı koşu yarışları ve buz pateni gösterisi yapıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü buzlu zeminde yapılan cirit gösterisi nefesleri kesti. Müsabakalarda attan düşen ciritçiler izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Program son bölümünde Vali İbrahim Özefe, Milletvekili Orhan Atalay ve protokol üyeleri daha önceden Çıldırlı balıkçılar buzu kırarak göle attığı ağlardan eskimo usulü balık çektiler. Protokol üyelerinin eskimo usulü balık tutmaları ardından bir anda soyunmaya başlayan ve kendisinin dalgıç olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Asıl büyük balık burada" diyerek göle girmek istedi. Kaymakam Bedirhan İmamoğlu ve çevredekilerin müdahalesi ile son anda vazgeçirildi. Şölenin bitmesi ardından şöleni izlemeye gelen vatandaşlar göl üzerinde davul zurna eşliğinde halay çektiler. Etkinlikten sonra bir açıklama yapan Vali İbrahim Özefe, "Çıldır, kışın bir başka güzel, yazın bir başka güzel. Ardahan’ımızın bu güzelliklerine güzellik katan Çıldır gölünü görmeye herkesi davet ediyoruz" diye konuştu.