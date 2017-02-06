(Görüntülü Haber) Buz tutan balık bendinde, çay içip, kayak yaptılar

VAN'ın Muradiye İlçesi'nde bulunan ve yaz aylarında balıkların adeta uçarcasına zıplayarak akıntının tersine üreme göçü yaptığı Bendimahi Çayı üzerindeki balık bendi, kış aylarında da stres atmak isteyenlerin uğrak yeri. Bir grup vatandaş buz tutan balık bendinde kızaklarla kayıp, semaverden çay içti. Bölgede sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkilerken, bir çok akarsuyun da buz tutmasına neden oldu. Soğuk hava nedeniyle yaz aylarında balıkların adeta ucarcasına zıplayarak akıntının tersine üreme göçü yaptığı Bendimahi Çayı da dondu. Yaz aylarında zıplayan balıkları izlemeye gelenlerin yerine, bu kez de aynı bölgeye kayak yapmak ve semever yakmak isteyenler geldi. Kızaklarla kayarak stres atan ve sıcak semaver çayı içen vatandaşlar, Bendimahi Çayı üzerinde bulunan balık bendinin her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu anlattı.