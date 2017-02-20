Turgay İPEK / ERZURUM, () TÜRKİYE'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 13'ncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ninde de görev alan 14 yıllık buz hakemi Engin Yücel, evinin önündeki buza basıp kaymasıyla belini kırdı. Yıllarını buza veren Erzurumlu Yücel, "Yolda gizli buzlanma vardı. Yoksa düşmezdim" dedi.
(Görüntülü Haber) Buz hakemi, evine giderken buzda kayıp belini kırdı
Turgay İPEK / ERZURUM, () TÜRKİYE'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 13'ncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ninde de görev alan 14 yıllık buz hakemi Engin Yücel, evinin önündeki buza basıp kaymasıyla belini kırdı. Yıllarını...
20 Şubat 2017 Pazartesi 10:27
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