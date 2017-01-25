(Görüntülü Haber) Buz ev

Eser AYDIN / MUŞ, () - MUŞ'un Hasköy İlçesi'ne bağlı Umurca Köyü'nde, etrafı buz sarkıtlarıyla kaplı ev ilgi odağı oldu. Umurca Köyünde Mahmut- Dilan Yurttaş'a ait evin her tarafında buz sarkıtlar oluştu. Bu yıl kışın çok sert geçtiğini belirten Dilan Yurttaş, sobayı hiç söndürmediklerini söyledi. Buz sarkıtların boyunun 3 metreyi bulduğunu kaydeden Dilan Yurttaş, "Şimdiye kadar hiç böylesine buz sarkıtları olmamıştı. Hem fazla kar yağdı, hem de hava çok soğuk. Gündüzleri erime meydana geldiği için sarkıtların boyu giderek uzadı. Buz sarkıtlar ancak Mart ayından sonra havaların ısınması ile erir" diye konuştu.