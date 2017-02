(Görüntülü Haber) Büyükşehir Bodrum'a bu yıl 100 milyon liralık yatırım yapacak

Nilüfer DEMİR - Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), () MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, üç yılda toplam 66 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtiği Bodrum'a bu yıl 100 milyonluk liralık yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nda, 3 yıllık faaliyet raporunu sunmak ve yeni projelerle ilgili bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Yavuz Kayı, MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, partililere basın mensupları katıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, toplantıdaki konuşmasına, 'Büyükşehir olmayalım' demenin yanlış olduğunu belirterek başlayıp, "Muğla'nın İller Bankası'ndan 339 milyon 560 bin lira ödenek alıyor. Büyükşehir olmasıyla birlikte vergi gelirleriyle 618 milyon liralık bir ek gelire kavuştu. Muğla'nın geneline güç geldi" dedi. "BODRUM'A 3 YILDA 66 MİLYON YATIRIM YAPILDI" Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, üç yılda Muğla'da il genelinde, MUSKİ ile birlikte 565 milyonluk yatırım yapıldığını belirtip, " "Üç yılda yapılan yatırımların 66 milyonluk kısmı Bodrum'da gerçekleştirildi. Bodrum'un alt yapı ve arıtma konusunda çok fazla yatırıma ihtiyacı var. 2017 yılında ülke genelinde ekonomik durumun ne olacağı öngörülemiyor. Bu nedenle temkinli olmalıyız. Muğla genelinde 470 milyon liralık yatırım programı hazırladık. Bunun 100 milyon liralık bölümünü Bodrum'daki yatırımlar için kullanacağız. Planlanan projelerin yıl sonuna kadar yüzde 65'inin kesin olarak hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ekonomik durumlar nedeniyşe İller Bankası ve vergi paylarından öngördüğümüz payı alamayabiliriz. Nisan sonuna kadar yüzde 65'lik bölümünü hayata geçireceğiz. Geri kalanını bekleteceğiz. Müteahhidine, işçisine para veremeyen belediye durumuna düşmek istemiyoruz" dedi. Başkan Gürün, Muğla ve Bodrum'da yapılan çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi. Başkan Gürün, Fen İşleri Dairesi'nin il genelinde üç yıl içinde toplam 2 bin 600 kilometre yol çalışması yaptığı, bunun 174 kilometresinin Bodrum'da gerçekleştirildiği ifade etti. MUSKİ'nin Muğla'nın susuz 28 mahallesini suya kavuşturduğu ifade eden Başkan Gürün, il genelinde 446 bin metre, Bodrum'da ise 12 bin 193 metre içme suyu hattının yenilediği söyledi. Bodrum'daki en büyük sorunlardan birinin DSİ tarafından yapılan isale hattındaki patlamalar olduğunu belirten Başkan Gürün, "Döşenen borularda imalat hatası var ve hafif bir basınç ile patlayabiliyor. 590 patlağa müdahale ettik. DSİ'den boruları yenilemek için yetki istedik ama vermediler. İsale hattında gelecek kaç patlak daha olacağı yönünde hep birlikte tahmin yürütebiliriz. Bu arızalara müdahale etme durumunda değiliz ama 'Halkımız susuz kalmasın' diye onarımını gerçekleştiriyoruz. Tek çözüm yolu, tüm isale hattının değiştirilmesidir" dedi. Muğla'nın ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarının toplam bedelinin 3.5 milyar lira olduğuna dikkati çeken Başkan Gürün, Bodrum'da 2017 yılı için planlanan yatırımlar arasında Torba'daki otogar projesi ve Ortakent'te 200 araçlık bir otopark projesi olduğunu kaydetti. VAHŞİ DEPOLAMA ALANLARININ REHABİLİTASYONU İÇİN TAHSİS ALAMIYORUZ Bodrum'un en büyük sorunlarından birinin de katı atık problemi olduğunu hatırlatan Başkan Gürün, bu konuda yaşanan süreci de şu ifadelerle özetledi: "Mumculardaki katı atık depolama tesisi ile ilgili bakanlıklardan her türlü izni, onayı aldık. Heyecanla Bodrum'un çöp sorununu halletmek için ihaleye çıktık. Bu aşamada acaba neden engellendik? Biz kimseyi aldatmıyoruz. Tesisin çevre açısından hiçbir şekilde zararı olmayacaktı. Çağdaş bir katı atık depolama alanı olacaktı. Şu an mahkemede. Tesis için her çözüm yolunu değerlendireceğiz. Bodrum'un her sorunu bizim için çok önemli" dedi. Gürün'ün konuşmasının ardından, MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Turtgutreis ve Akyaralar'da yapılması planlanan Atık Su Arıtma Tesisleri, mevcut tesislerin durumları ve bakımları ile ilgili bilgiler verdi. Ülgen, 2017 yılı bütçesinde yer almayan Torba Mahallesi Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, kaynak bulunduğu süreçte gündeme gelebileceğini ifade etti. Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.