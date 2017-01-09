Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul İstanbul'da 4 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Göldeki bu manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.
(Görüntülü Haber) BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ DONDU
Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul İstanbul'da 4 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Göldeki bu manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.
09 Ocak 2017 Pazartesi 16:06
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