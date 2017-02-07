(Görüntülü Haber)Büyükçekmece'de cinayet işleyen zabıta memuruna 12,5 yıl hapis cezası

Serpil KIRKESER / İSTANBUL () - BÜYÜKÇEKMECE'de 10 ay önce seyyar pilavcıyla olan tartışmasına müdahil olan Halil İbrahim Aslan'ı (36) silahla 7 el ateş ederek öldüren zabıta memuru Yüksel Topal (48) "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. İDDİANAMEDE OLAY GÜNÜ ANLATILDI İddianameye göre 23 Mayıs 2016'da meydana gelen olay şöyle oldu: "Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'nda görevli zabıta memuru Yüksel Topal, 23 Mayıs 2016 tarihinde iki meslektaşıyla birlikte, Beykent Kaya Milenyum önlerinde kaldırımda seyyar pilav satan Serhat Akın'ın yanına giderek, her zamanki yerinde pilav satmasını söyledi. O sırada zabıta memuru Yüksel Topal'ın yanına Halil İbrahim Aslan ile 2 arkadaşı geldi. Aslan, zabıta memuru Yüksel Topal'a pilavcıya karışmamasını, ekmek parası kazandığını söylemesi üzerine tartışma çıktı. Hali İbrahim Aslan'ın, Yüksel Topal'a 'Pilavcıyı buradan kaldırırsanız seni öldürürüm' dedi ve daha sonra da arkadaşları ile birlikte araçlarına bindi. Aslan ve arkadaşları araçlarına bindikleri sırada zabıta memuru Yüksel Topal aracın plakasının fotoğrafını çekti. Bunu gören Halil İbrahim Aslan aracından inerek, Topal'ın üzerine yürüdü ve Topal'a vurarak tehdit etti. Şüpheli Yüksel Topal'ın da daha önce uzman erbaş olarak askeriyede görev yaptığından Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan almış olduğu silah taşıma izin belgesine istinaden taşıdığı tabanca ile üzerine gelen Halil İbrahim Aslan'a 7 el ateş etti, Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yüksel Topal hakkında hazırlanan iddianamede 'Haksız tahrik alında kasten adam öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi." "ÖLDÜRME KASTIM YOKTU" Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren tutuklu sanık Yüksel Topal, "Ben 15 yıl askeriyede uzman çavuşluk yaptıktan sonra Büyükçekmece Belediyesi'ne zabıta olarak girdim ve 6 yıldır çalışıyordum. Benim ölen şahsı öldürme kastım yoktu. Çok üzgünüm. Anons edilmesi üzerine seyyar satıcıların satış yaptıkları yerlere bakmak için gittik. Yanımda zabıta olan Bişar İnce'de vardı. Beraber seyyar satıcı olan ve pilav satan Serhat Akın'ı satış yerinden uzaklaştırdık ismini de olaydan dolayı öğrendim. Başka bir seyyar satıcıyı da uzaklaştırmıştık akabinde zabıta memuru olan arkadaşlarımla otomuza gittik. Bu arada seyyar pilavcının uyarımıza rağmen uzaklaştırdığımız yerin tam karşısında satış yaptığını gördük ve yine uyardık. Bu arada tanımadığım 5 kişi geldi. Nasıl geldiklerini görmedim etrafımızı sarmışlardı. Anlamadığım bir dilde birisi seyyar pilavcıyla konuştu ve bana dönüp 'Bu kişi burada satış yapmaya devam edecek, garibana karışmayın ekmeğine engel olmayın' gibi sözler söyledi. Bizde yerinin uygun olmadığını söyledik. Bunun üzerine ağzıma alamayacağım sinkaflı küfürler etti ve beni göğsümden itekledi. Yüksek sesle küfürler etti bu arada esnaf araya girdi ve olayın büyümesini engelledi. Bu sırada Bişar isimli zabıta arkadaşta aracın yanından yanımıza geldi ve telsiz ondaydı. Polisin gelmesini istedik" dedi. "SİNKAFLI KÜFÜRLER ETTİ" Polisi beklemeye devam ettiklerini söyleyen sanık Topal, "Bu arada bu şahıslar kırmızı renkli bir araca bindiler. Onlar ayrılmadan ben cep telefonumla aracın plakasını çektim. Bunun üzerine henüz hareket etmeyen ancak çalıştırılan araçtan bu şahıslar inip tekrar üzerimize yürüdüler. Ölen şahıs koşup gelerek arabayı niye çekiyorsun diyerek bana yumruk attı. Yüzüme doğru attığı yumruk üzerine ben çekilince yumruk sağ omuz köprücük kemiğime geldi. Bu arada sinkaflı küfürler etti, 'Seni öldürürüm' deyip sağ elini beline attı. Bunun üzerine kendimi korumak için hedef gözetmeksizin belimden çıkarttığım tabancayı doldurarak tek elle ateş ettim. Bir kaç el ateş ettiğimi hatırlıyorum ancak sayısını hatırlamıyorum. 155 Polis İmdat hattını ben aradım. Arkadaşlarımda 112 Acil yardım hattını aradılar. Bu şahısların aracın plakasını da polise şikayet sırasında bildirmek üzere çektim. Olay nedeniyle üzgünüm dediğim gibi benim maksadım şahısı öldürmek değildi. Kendimi ve arkadaşlarımı korumak için yaptım" diye konuştu. SANIK 12 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI Sanık Yüksel Topal'ın, maktülün sebebiyet verdiği haksız fiilin meydana getirdiği hiddet ve elemin tesiri altında gerçekleştirdiğini belirten mahkeme heyeti, "Haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan sanığı 15 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın geçmişi ve sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları ile cezanın fail üzerinde göstereceği muhtemel etkileri sanık lehine hafifletici sebep kabul ederek cezayı, 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. Sanık Yüksel Topal'ın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.