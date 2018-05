(Görüntülü Haber) Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğe karşı Temiz Üretim Hareketi başlatıldı

DENİZLİ'de, Menderes Nehri'nde kirliliğin önüne geçmeyi hedefleyen 'Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaşması' adıyla hareket başlatıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, "Menderesi kirleten sadece onlar değil. Böyle bir algı oluşmasın. Burada hepimiz suçluyuz. Ortada büyük, gizlenemez bir ayıp var" dedi. Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), Büyük Menderes Nehri'nde kirliliğin kritik seviyelere ulaşması nedeniyle 'Büyük Menderes'te Temiz Üretim Zamanı' sloganıyla 'Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaşması' hareketi başlattı. WWF-Türkiye ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğiyle hayata geçirilen harekette bölgedeki tekstil üreticileri, küresel tekstil markaları, finans kuruluşları ve yerel paydaşları bir araya geldi. Hareketin tanıtımı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililerinde katılımı ile Pamukkale ilçesindeki bir otelin toplantı salonunda yapıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı Ercan Gülay, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Mustafa Kemal Akgül, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Genel Müdürü Zafer Soylu, Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı İnan Yıldırımlıdal, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, Denizli OSB Müdürü Ahmet Taş, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Aslı Pasinli, GEKA Genel Sekreter Özgür Akdoğan ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri toplantıya katıldı. Ayrıca toplantıya harekete destek veren şirketlerinin de temsilcileri de katıldı. Toplantıda konuşan GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, tekstil sektörünün su sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Büyük Menderes Havzası'nın 3,5 milyar dolarlık sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 50'si tekstilden sağlanmaktadır. Türkiye'nin en büyük 500 firmasından 10'u havza sanayinin merkezi olan Denizli'de bulunmaktadır. Havza ihracatının yüzde 80'ini sağlayan il, Türkiye'de ihracat sıralamasında 8'nci sırada. Ancak diğer sektörlerde olduğu gibi tekstil sektörü de su sorunları ile karşı karşıyadır. Tekstil sektörü, boyama ve apre işlemlerinde yüksek miktarda su kullanımı nedeniyle özellikle hassas konumdadır. Birçok uluslararası alıcı için tedarik zincirinde kaynak verimliliği öncelikli hale gelmiştir. Bu hususlar göz önüne alındığında, Denizli'nin küresel rekabet gücünün korunması için temiz üretimin yaygınlaşmasının elzem olduğunu düşünüyoruz" dedi. HEDEF TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM Hareketin tanıtımını yapan Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Aslı Pasinli ise Denizli'de atılan adımla diğer sektörlere, havzalara ve dünyaya örnek olacak büyük bir dönüşümü hedeflediklerini belirterek, "104 ülkenin dahil olduğu WWF küresel ağında, su koruyuculuğu kapsamında öncelikli 15 havza var. Bu hareketin yaygınlaşmasına verilecek destek, çocuklarımıza bırakacağımız pırıl pırıl akan nehirlerimiz için çok kıymetli. Biz gönülden inanıyoruz ki; her büyük dönüşüm, küçük bir hareketle başlar ve birlikte her şey mümkün. Hedefimiz tekstil sektöründe temiz üretime geçişe aracılık ederken, aynı zamanda Türkiye'ye örnek olacak bir modelin ortaya konması. Ancak bunu yaparken de ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması ve sektörel rekabetin korunması önemli. Uluslararası öneme sahip Bafa Gölü ve Büyük Menderes Deltası gibi sulak alanlarımızın korunması da ancak bu şekilde sağlanabilir. Toplam 12 milyon Euro'ya varacak yatırımla yıllık yüzde 20'ye varan su, enerji ve kimyasal tasarrufu sağlamak mümkün. Bunun maddi karşılığı ise 10 milyon Euro. Yapılacak yatırımların 1-3 yıl gibi bir sürede geri kazanılması öngörülüyor" şeklinde konuştu. 'ORTADA BÜYÜK GİZLENEMEZ BİR AYIP VAR' Denizli Valisi Hasan Karahan ise Büyük Menderes'in canlandırılması için başlatılan hareketin önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "Büyük Menderes can damarımız. Onu gözümüz gibi korumalıyız. Ama maalesef bu konuda kötü bir sınav verdik. İnşallah bundan sonra gelecek nesle mahcup olmama adına yüzümüzü ağartacak bir şeyler yaparız. Hepimiz bu işin kökten çözülmesini istiyoruz. Üretici firmalarımızın gayreti ve katılımı bizim için çok önemli. Menderes'i kirleten sadece onlar değil. Böyle bir algı oluşmasın. Burada hepimiz suçluyuz. Ortada büyük gizlenemez bir ayıp var. Denizli'den 7 firma sayıldı. Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Denizli ekonomide ve girişimcilikte Türkiye'nin yüz akı olan örnek illerinden birisi dolayısıyla iyi bir şehirden başladınız. Örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Biz hem genel yönetim, hem yerel yönetimlerimizle bu işin takipçisi ve destekçisiyiz, hep birlikte bu Büyük Menderes Nehri'ni canlandıracağız" dedi.