(Görüntülü Haber) 'Büyük Gaziantep Sirki' seyirciyle buluştu

Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Büyük Gaziantep Sirki' seyirciyle buluştu. Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen açılış gösterisine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri Ahmet Uzer ve Abdülkadir Yüksel ile vatandaşlar katıldı. 11 gösterinin sergilendiği sirkte; atlı gösteri, hava akrobasisi, ip cambazlığı, palyaçolar ve salıncak gösterisi, beğeniyle izlendi. İzleyicilere heyecanlı dakikalar yaşatan sirk grubu, yaklaşık 1,5 saatlik gösteri yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in her şeyin en güzeline ve en iyisine laik olduğunu söyledi. Gaziantep'te kültür ve sanat alanında her türlü organizasyonun düzenlendiğini belirten Fatma Şahin, Buna benzer güzel etkinlikleri sürdüreceğiz. Yapılan hareketlere baktığımızda büyük bir emek var. Emeğin karşılığında nelerin çıktığını görüyoruz. Bizlere çok fazla şey öğretiyorlar. Her zaman bir konuda uzmanlaşmamız gerektiğini görüyoruz dedi. Sirki izlemeye gelen öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Şahin, onların dünyanın en başarılı öğrencileri olmasını istediklerini ifade ederek, Biz istiyoruz ki; sizler ülkemizin ve dünyanın en başarılı öğrencileri olun. Ama bu tek başına matematik ve fizikle olmuyor. Sanatsal ve kültürel çalışmalar da olmalı. Bu açıdan dünyadaki bütün güzellikleri Gaziantep?in de görmesini istiyoruz diye konuştu. Şahin, sirk grubuna çiçek verirken, gösterilerin 10 gün boyunca günde iki seansta ücretsiz izlenebileceği belirtildi.