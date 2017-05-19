DGAZİANTEP-) ÜNYANIN birçok ülkesinde, gösteriler yapan, özgürlükleri yetenekleri ve cesaretleriyle ünlü sirk grubu, Gaziantep'te gösteriye devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Şahinbey Spor Salonu?nda 14 Mayıs'ta başlayan sirke vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Atlı gösteri, çember, yer akrobasi, hava akrobasisi, ip cambazlığı, palyaçolar, salıncak gösterisi, jonglor gibi alanlarda izleyenleri hayran bırakan 'Büyük Gaziantep Sirk' grubu hafta içi ve hafta sonunda iki seans şeklinde gösteri yapıyor. İsteyenlerin ücretsiz olarak izleyebildiği sirk gösterisi salı gününe kadar devam edecek.
(Görüntülü Haber) Büyük Gaziantep Sirki'ne yoğun ilgi
DGAZİANTEP-) ÜNYANIN birçok ülkesinde, gösteriler yapan, özgürlükleri yetenekleri ve cesaretleriyle ünlü sirk grubu, Gaziantep'te gösteriye devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Şahinbey Spor Salonu?nda 14...
19 Mayıs 2017 Cuma 16:09
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