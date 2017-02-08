Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...

(Görüntülü Haber) Büşra'yı eski erkek arkadaşı öldürdü

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), () - MERSİN'in Silifke İlçesi'nde yalnız yaşayan 24 yaşındaki Büşra Uzun, gece evine gelen eski erkek arkadaşı Hakan Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Silifke İlçesi Taşucu Kum Mahallesi...

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), () - MERSİN'in Silifke İlçesi'nde yalnız yaşayan 24 yaşındaki Büşra Uzun, gece evine gelen eski erkek arkadaşı Hakan Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Silifke İlçesi Taşucu Kum Mahallesi 390 sokaktaki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre 1 yıl önce kiraladığı evde yalnız yaşamaya başlayan Büşra Uzun, eski erkek arkadaşı Hakan Y.'den bir süre önce ayrılarak, Fatih Silve ile aşk yaşamaya başladı. Eski sevgilisi tarafından tehdit edilen genç kadın, dün akşam geç saatlerde evine döndüğünde, Hakan Y. ile karşılaştı. Uzun ile konuşmak isteyen Hakan Y. eve girmek istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine, Hakan Y. üzerindeki bıçakla genç kadını karnından ve sırtından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere düşen Büşra Uzun bu sırada yeni erkek arkadaşı Fatih Silve'yi arayıp yardım istedi. Çığlıkları duyan komşular ise olay yerine sağlık ekiplerinin çağırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kan kaybeden Büşra Uzun, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hakan Y. ise cinayette kulannıdğı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Hakan Y., Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.