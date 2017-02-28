(Görüntülü Haber) BÜSAM ve Şehir Akademisi kuruldu

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Büyükşehir Stratejik Araştırmalar Merkezini (BÜSAM) basın toplantısıyla tanıttı. Başkan Çelik, BÜSAM’ın 4 ana başlıkta çalışmalar yapacağını anlaterken, "Şehir araştırmaları yaparak şehrin geçmişini anlamaya, bugününü anlamlandırmaya ve geleceğe yönelik projeler çizmeye yarayacak bir proje" dedi. Mustafa Çelik, Büyükşehir Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) ile ilgili Tarihi Kayseri Lisesi binasında yaptığı toplantıda sık sık planlamanın öneminden söz ettiğini hatırlatırken, "Fiziki işler için planlama önemli; ama asıl önemli olan yönettiğiniz şehrin, ülkenin, dünyanın geleceğini planlamak istiyorsanız stratejik planlama yapmak zorundasınız" dedi. Kayseri’yi 2023’e, 2053’e hazırlamak için gelecek stratejilerini şimdiden hazırlamak gerektiğini vurgulayan Başkan Çelik, BÜSAM’ı bu gerçeklerden hareketle kurduklarını belirtti. “DÜŞÜNEN ŞEHİR” GELİYOR BÜSAM’ın, şehir araştırmaları yaparak şehrin geçmişini anlamaya, bugününü anlamlandırmaya ve geleceğe yönelik projeler çizmeye yarayacak bir proje olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, şöyle konuştu: "BÜSAM, Kayseri’nin somut ve somut olmayan kültürel mirası hakkında araştırmalar yapacak; sosyal, kültürel, sanatsal, ekonomik, tarihi çalıştaylar düzenleyecek; Kayseri’nin değerlerinin tanıtımı konusunda çalışmalar yapacak; Kayseri ile ilgili her türlü verinin toplanması ve verilerin analiz edilerek raporlar hazırlanmasını sağlayacak ve Kayseri’yi ilgilendiren her konuda saha araştırmaları yapacak." BÜSAM’ın çalışmalarını 4 başlıkta dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, şu bilgileri verdi: "Bunların ilki süreli ve süresiz yayınlar olacak. Bu anlamda ilk çalışma “Şehir Kültür Sanat Dergisi” olmuştur. Bu derginin iki sayısı çıkmış, üçüncü sayısı da hazır hale getirilmiş ve baskıya verilmiştir. Ayrıca 'Düşünen Şehir' adıyla daha akademik bir dergi daha çıkarılacaktır. Bu dergi çok özel bir dergi olacak. Dergilerimizin yanı sıra yapılacak araştırmalar sonunda çıkacak yayınlar da olacak." ŞEHİR AKADEMİSİ DE KURULDU BÜSAM bünyesindeki ikinci çalışmanın Şehir Akademi olacağını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehir Akademi, şehir felsefesi, şehir tarihi, şehir yönetimi, şehir estetiği, şehir kültürü, şehir mimarisi, şehrin hafızası ve geleceği üzerine düşünce ve araştırma eksenli faaliyetleri amaçlayan bir oluşumdur. Akademinin 3 Mart’ta başlayacak olan seminerleri için genel bir duyuru yapılmamasına rağmen 550 kişi kayıt yaptırdı. Biz 150-200 kişilik seminerler şeklinde bir çalışma düşünüyoruz. Haftada iki gün seminer çalışmalarımız olacak ve sadece kayıt yaptıranlar gelecek. Ayda bir de herkese açık paneller olacak. Ayrıca ayda bir yine kayıt yaptıranlara yönelik konferanslar düzenlenecek. Bu çalışmaların yanında akademi bünyesinde ihtisas atölyeleri açacağız. Özel konularda açılacak atölyelerde 30-40 kişilik ekiplerle çalışmalar yapılacak.” Çelik, BÜSAM’ın ayrıca uzmanlarla şehir araştırmaları yaptıracağını, öncelikle göç ve nüfus araştırmasını konu alacaklarını bildirirken, "Göçün kent hayatına etkisi, entegrasyonu, eğitimle ilgili getirdiği sorunlar gibi derinlemesine araştırma yapacağız. Araştırmanın sonuçlarını ilgililere ulaştıracağız. Bunun yanı sıra Kayseri sanayicisinin profilini çıkarmak istiyoruz. Gençlik sorunlarının ciddi manada irdelenmesi gerekiyor. Bunlar gibi pek çok konuda araştırmalar yapılacak" dedi. GELECEK VADEDENLER KOMİSYONU KURULACAK BÜSAM’ın dördüncü ana fonksiyonunun çalışma komisyonları olacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, şunları ekledi: "Kalıcı olacak olan çalışma komisyonları 12 ay çalışacak. Sanayide, akademide, bürokraside, kültürde ve sanatta gelecek vadeden gençlerimizi Gelecek Vadedenler Komisyonu başlığı altında toplayalım istiyoruz. Bu gençlerin elinden tutup ihtiyaçları nelerse karşılayacağız. Ayrıca, şehirde senelerce yaşamış ve tecrübe deposu haline gelmiş büyüklerimizle ilgili de Kıdemliler Komisyonu kurmak istiyoruz. Bir de sürekli yanımızda olacak Strateji Geliştirme Komisyonumuz olacak. BÜSAM’ın yapacağı çalışmaların tamamını bu komisyon değerlendirip bizlere sunacak.2