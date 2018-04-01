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(Görüntülü Haber) Bursalı küçük piyanist Arya, Almanya’daki yarışmada birinci oldu

BURSALI piyanist 8 yaşındaki Arya Su Gülenç, Almanya’da katıldığı yarışmada kendi yaş grubunda birinci oldu. Almanya’nın Würtemberg eyaletinin Mühlacker kentinde 25 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ‘Seventh International...

BURSALI piyanist 8 yaşındaki Arya Su Gülenç, Almanya’da katıldığı yarışmada kendi yaş grubunda birinci oldu.

Almanya’nın Würtemberg eyaletinin Mühlacker kentinde 25 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ‘Seventh International Competition Music fireworks at Baden-Württemberg’ yarışmasına Arya Su Gülenç damgasını vurdu. Daha önce katıldığı uluslararası yarışmalarda Viyana ve Roma’da birincilik, Paris ve St. Petersburg’da ikincilik elde eden Arya Su Gülenç, bu kez Almanya’da 10 ülkeden farklı yaş grupları ve kategorilerden 70 piyanistin katıldığı yarışmada sahneye çıktı. 7- 10 grubunda 13 piyanist ile yarışan Arya Su Gülenç, ünlü besteci Ludwig van Beethoven’dan eserler çalarak başarılı bir performans sergiledi. Arya Su Gülenç, jüriden tam not alarak birinci oldu.

Arya Su Gülenç, “Ülkeme böyle bir başarı ile döneceğim için çok mutluyum. Daha çok çalışıp Fazıl Say, İdil Biret, Gülsün Onay gibi dünyaca ünlü bir piyanist olmak istiyorum. Bu başarımda emeği olan öğretmenim Elena Çekiç’e, aileme ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Arya Su Gülenç’in piyano koçu Elena Çekiç ise Türkiye’den çocukların bu alanda da doğru eğitim aldıklarında uluslararası başarılarının da kendiliğinden geleceğini söyledi. Yetenek ve çalışmanın mutlaka öğrenciye başarı katacağını ifade eden Çekiç, Arya’nın bu başarısının çok önemli olduğunu söyledi. Çekiç, “Arya Su, daha önce de uluslararası alanda gösterdiği başarı ile kendini kanıtlamıştı. Fransa, Bulgaristan, İtalya, Rusya ve şimdi de Almanya’da gösterdiği bu başarı çok önemli. Biliyorum ki; bu başarıların devamı gelecek. Planlı ve disiplinli çalışmalarımızın karşılığını böyle güzel derecelerle taçlandırmak hem çok sevindirici, hem de gurur verici” diye konuştu.
 

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