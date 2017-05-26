(Görüntülü Haber) Bursa’da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

BURSA’da aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Nilüfer İlçesi’nin Beşevler, Ataevler ve İhsaniye mahallelerinde öğlen saatlerinde aniden bastıran ve 15 dakika süren sağanak yağmur ve dolu, yolları nehre çevirdi. Meteoroloji yetkilileri, kendi ölçüm bölgelerinde, metrekareye 3.6 kilogram yağış düştüğünü belirterek, mevzi sağanağın bazı bölgelerde daha etkili olduğunu söyledi. Bu arada, yağmura hazırlıksız yakalananlar da koşturarak kapalı yerlere sığınarak ıslanmamaya çalıştı.