(Görüntülü Haber) Bursa’da kardan kapanan 149 mahalle yolu açıldı, deniz ulaşımı aksıyor

Hüseyin TÜCCAR / BURSA, () - MARMARA Bölgesi’ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Bursa’da kara ve deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Bursa’da kardan kapanan 149 mahalle yolu ulaşıma açılırken, 21 mahalle yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle İDO ve BUDO’nun deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Kar yağışının aralıklı olarak devam ettiği Bursa’da, dün valilik kararıyla okullar bir gün süreyle tatil edildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Bursa’da, kar kalınlığı bu sabah 22 santimetre olarak ölçüldü. Ana arterlerde ulaşımda bir sıkıntı yaşanmazken, köy ve mahalle yolları yoğun yağış nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 149 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı olan 21 mahalle yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında gece kapanan Büyükorhan’da 11, Gemlik’te 9, Gürsu’da 2, Harmancık 4, İnegöl’de 3, İznik’te 12, Karacabey’de 12, Keles’te 3, Kestel’de 18, Mudanya’da 15, Mustafakemalpaşa’da 16, Nilüfer’de 11, Orhaneli’nde 7, Orhangazi’de 4, Osmangazi’de 12 ve Yenişehir’de 10 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı olan İznik’te 2 ve Mustafakemalpaşa’da 19 olmak üzere 21 mahalle yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Kar yağışının olduğu bölgelerde açılan yolların kısa sürede yeniden kapanması nedeniyle ekipler bu bölgelerde de çalışmalarını sürdürüyor. DENİZ ULAŞIMI DA AKSIYOR Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO’nun Bursa- İstanbul karşılıklı deniz otobüsü seferleri yapılamıyor. İDO'nun Eskihisar -Topçular araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği bildirildi.