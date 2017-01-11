(Görüntülü Haber) Bursa’da beyaz esaret sona eriyor

BURSA'da geçen haftadan beri aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı. Merkez dışında toplam 684 mahallede de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bile aştığı Karacabey'in Okçular ve Şahmelek mahallelerine giden yolu güçlükle açtı. Karda kayıp, devrilen traktör römorkunun kaldırılmasına da destek veren Büyükşehir ekipleri, toplamda 6 bin kilometreyi bulan mahalle ve arazi yollarını ulaşılabilir hale getiriyor. Karla mücadele çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri, merkezdeki çalışmaların yanında ilçelerdeki 684 mahallede ulaşımın sorunsuz sağlanması için gece gündüz aralıksız çalışıyor. Her ilçeye özel şantiyeler oluşturup, olası sorunlara anında müdahale için hazır bekleyen ekipler, kar yağışının başladığı ilk günden itibaren kesintisiz bir mücadele veriyor. Toplam 132 araç ve 320 personelle yaklaşık 6 bin kilometrelik yolda yapılan çalışmalarda dün kardan kapanan 165 mahalle yoluna müdahale edildi. Çalışmalar kapsamında Büyükorhan?da 11, Gemlik'te 8, Gürsu'da 2, Harmancık 6, İnegöl'de 15, İznik'te 14, Karacabey?de 7, Keles'te 13, Kestel'de 15, Mudanya'da 15, Mustafakemalpaşa'da 18, Nilüfer?de 11, Orhaneli'nde 7, Orhangazi'de 2, Osmangazi'de 15 ve Yenişehir'de 6 mahallenin yolu trafiğe açıldı. KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞIYOR Özellikle kar yağışının en fazla etkisini gösterdiği ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bile aştığı Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçenin yüksek mahallelerindeki çalışmalar, zaman zaman ekiplere de zor anlar yaşatıyor. Dün Öğle saatlerinde Karacabey?in Okçular Mahallesi'ne giden yolu açmak için bir kepçe ve bir greyder ile çalışmalara başlayan Büyükşehir ekipleri, ürünlerini merkeze yetiştirmek isteyen çiftçiler için de umut oldu. Okçular Mahallesi'nde toplanan sütleri merkeze götürmek için yola çıkan traktöre bağlı römork, mahalle çıkışındaki rampada kayarak yan yattı. Süt tankını yan yatan römorktan çıkarmak isteyen çiftçilere, o sırada yol açma çalışması yapan Büyükşehir ekipleri de destek verdi. Süt tankının yol kenarına alınmasının ardından devrilen römork da kaldırıldı. Greyderle yolun açılmasının ardından, çiftçinin topladığı sütler merkeze ulaştırıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Dağkadı Mahallesi ile Okçular Mahallesi arasındaki yol ulaşıma açılmış oldu. Yükseklere çıkıldıkça kar kalınlığının 2 metreyi bile aştığı gözlenirken, iş makineleri de yolu açmakta zaman zaman zorlandı. Ekipler akşam saatlerine kadar devam eden çalışmalarla Şahmelek Mahallesi?ne kadar ulaşmayı başardı. Mahalle ana yollarının yanı sıra hasta bulunan evlere gider ara sokaklar, mahsur kalan hayvan barınaklarına ulaşan arazi yolları da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açık tutuluyor.