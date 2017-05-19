Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () - HAFTA sonunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatiliyle birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar, Edremit Körfezi ve İzmir'e gitmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bursa-İzmir karayolunda yoğunluk oluşturdu.Bursa-İzmir karayolunda yoğunluk nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Karacabey Bölge Trafik ekipleri 3 günlük tatil nedeniyle bazı tedbirler aldı. Mustafakemalpaşa girişinde yol yapım çalışmasının tatil nedeniyle durdurulması da trafiği büyük ölçüde rahatlamasını sağladı. Karacabey Uluabat Mahallesi'ndeki sinyalizasyon sistemi kontrollü geçişler sağlanırken, yoğunluktan dolayı araçlar kuyruk oluşturdu.
(Görüntülü Haber) Bursa-İzmir karayolunda tatil yoğunluğu
Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () - HAFTA sonunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatiliyle birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar, Edremit Körfezi ve İzmir'e gitmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bursa-İzmir...
19 Mayıs 2017 Cuma 13:55
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