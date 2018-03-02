(Görüntülü Haber) Bursa Halk Otobüsü şoförlerinden Mehmetçiğe destek konvoyu

BURSA özel halk otobüs şoförleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için 40 otobüsle konvoy düzenledi.



Şoförler otobüslerini Ay yıldızlı bayraklarla süslerken, elektronik tabelalara da 'Şehitler Ölmez, vatan bölünmez' ve 'Arfin operasyonunda Mehmetçiğin yanındayız' yazıları yazdı.



Otobüs şoförlerinin şehir turu öncesi konuşma yapan Bursa Halk Otobüsçüleri Odası şoförlerinden Mahsun Erek sözlerine şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği operasyonu sonuna kadar desteklediklerini belirten Erek, "Bursa Halk Otobüsçüleri odası olarak, şoförler olarak sonuna kadar Afrin'deki Mehmetçiklerimizin yanındayız. Maddi ve manevi olarak askerlerimizin yanındayız" dedi.



Daha sonra şehir turu atan otobüs şoförlerine, geçtikleri noktalarda vatandaşlardan da büyük destek geldi. Otobüsler turlarını tamamladıktan sonra bayraklarını sökerek dağıldı.